Немиря пояснив, чому ЄНП запросила Тимошенко

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Заступник голови партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ пояснив, що лідер партії Юлія ТИМОШЕНКО була запрошена на саміт Європейської народної партії (ЄНП), як лідер найбільшої опозиційної партії України.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні українським журналістам по завершенню саміту ЄНП.

“За процедурними правилами, які є в ЄНП, на такі заходи запрошуються лідери найбільших опозиційних партій, і це стосується всіх країн. Це пояснює також, чого не було запрошено Віктора ЮЩЕНКА”, - сказав Г.НЕМИРЯ.

Разом з тим, він зазначив, що Ю.ТИМОШЕНКО не змогла приїхати на саміт.

“Оскільки вона не змогла взяти участь з поважних причин, я представляв партію, і, відповідно позицію, тут, на саміті ЄНП”, - сказав заступник голови “Батьківщини”.

Він не уточнив причини, які не дали можливості Ю.ТИМОШЕНКО приїхати на саміт.

Як повідомляв УНІАН, , “Батьківщина” має статус спостерігача в ЄНП. Загалом ЄНП об’єднує понад 70 партій з майже 40-а європейських країн.

Партія В.ЮЩЕНКА “Наша Україна” також має статус спостерігача.

Раніше Г.НЕМИРЯ повідомляв про намір Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у саміті ЄНП, однак сьогодні стало відомо, що вона не приїде.