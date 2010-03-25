У РФ поки є зацікавленість в газотранспортному консорціумі з Україною

Москва. 25 березня. УНІАН. Росія готова працювати над створенням газотранспортного консорціуму з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ у Москві.

При цьому В. ПУТІН зазначив, що Росія займається реалізацією газотранспортних проектів «Північний потік» і «Південний потік», що знижує її інтерес до консорціуму з Україною.

«Але цей інтерес ще є, і якщо буде конструктивний діалог з цього питання, ми готові до цієї роботи», - сказав В. ПУТІН.

У свою чергу М. АЗАРОВ зазначив, що він завжди позитивно ставився до ідеї створення газотранспортного консорціуму.

«Я і зараз до цієї ідеї ставлюся позитивно, і якщо вона російську сторону ще цікавить, то ми будемо її реалізовувати», - сказав М. АЗАРОВ.

В. ПУТІН повідомив, що це стане предметом найближчих переговорів. У той же час він запевнив, що М. АЗАРОВ не ставив перед ним питання про створення консорціуму в обмін на щось. «Ціни на газ сьогодні одні, а завтра - інші, а труба - вона і є труба. Щоправда, вона без газу - шматок заліза, який навіть продати тяжко, тому що для цього її треба спочатку викопати », - заявив В. ПУТІН.

Своєю чергою М. АЗАРОВ зазначив, що перед його відльотом до Москви всі українські ЗМІ повідомили, що він їде «здавати трубу в обмін на низьку вартість газу». Український прем`єр запевнив, що він цього не пропонував, але зробив РФ інші пропозиції. «Інші пропозиції були, і ми говоримо про них абсолютно відкрито, публічно, ніяких закулісних домовленостей у нас не було, - такого плану, щоб ми їх українському суспільству не могли б продемонструвати», - сказав М. АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що уряд ініціює створення тристороннього консорціуму України, Росії та Євросоюзу і подальшу передачу української газотранспортної системи в концесію.

Ця теза також була однією з передвиборчих обіцянок кандидата у президенти В. ЯНУКОВИЧА.

Українська опозиція різко критикує цю ідею, вважаючи її незаконною і такою, що суперечить національним інтересам України.