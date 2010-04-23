У Люксембургу відбудеться засідання Ради закордонних справ ЄС

13:33, 23 квітня 2010
Новини ЄС
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В ході засідання міністри планують, зокрема, обговорити ситуацію в Афганістані, Судані та Киргизстані. Крім того, в рамках засідання відбудеться зустріч міністрів оборони країн-членів ЄС, які планують обговорити питання морської безпеки, а також питання покращення реагування на надзвичайні стихійні лиха.

Дата події: 26 квітня 2010 року.

Час початку: 10:00.

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