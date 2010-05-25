Скасування країнами ЄС віз для України залежить від Києва

Варшава. 25 травня. УНІАН. Строки запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для українців залежатимуть, в першу чергу, від того, наскільки швидко українські власті зможуть втілити необхідні для цього заходи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це заявив єврокомісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ на прес-конференції у Сопоті у понеділок, 24 травня.

Комісар, який сьогодні взяв участь в неформальному саміті присвяченому програмі Євросоюзу "Східне партнерство", зазначив, що однією із цілей цієї програми є запровадження безвізового режиму для усіх шести держав-учасниць, серед яких і Україна.

Єврокомісар зауважив, що найдальше серед держав "Східного партнерства" діалог в сфері лібералізації візового режиму просунувся з Україною, яка може отримати план дій щодо запровадження безвізового режиму на найближчому саміті з Євросозом восени цього року.

"Маю надію, що перед самітом восени Україна-ЄС нам вдастья вже затвердити конркетний План дій, який приведе до скасування віз для українців", - сказав С.ФЮЛЄ.

Разом з тим, він назвав складним запровадження безвізового режиму, пояснивши це тим, що необхідно запровадити багато "технічних" змін, а також тим, що це "політично дратівлива" тема в Євросоюзі.

"Як швидко це буде залежати, передусім, від української сторони: як швидко будуть реалізовані "домашні завдання", - сказав комісар.

Він додав, що ЄС влітку розпочне діалог про лібералізацію візового режиму з Молдовою, веде аналогічні переговори із Грузією, а також висловив надію, що спрощення видачі віз стане можливим для громадян Азербайджану та Вірменії.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ повідомив, що План дій щодо запровадження безвізового режиму може бути затверджений в червні цього року Радою міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС, що дасть можливість остаточно його ухвалити на саміті Україна-ЄС в жовтні цього року.

Україна, яка розпочала діалог з Євросоюзом про відміну віз для українців у жовтні 2008 року, добивається підписання так званої "дорожньої карти" безвізового режиму, яка включатиме перелік вимог, які повинні виконати українська влада для запровадження безвізового режиму.

Підписання такого документу та виконання усіх записаних в нього вимог, на переконання українських властей, автоматично приведе до запровадження безвізового режиму. для українців.