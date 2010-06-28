Найдорожче в Європі продукти харчування коштують в Данії

Брюссель. 28 червня. УНІАН. В Данії – найвищі у Європі ціни на продукти харчування.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчать оприлюднені сьогодні результати дослідження Євростату щодо порівняння цін на майже 500 продуктів харчування у країнах-членах ЄС в 2009-му році.

Згідно з результатами, в Данії ціни на продукти харчування та безалкогольні напоїв вищі на 40%, ніж середні ціни в Європі. В Ірландії, Фінляндії, Люксембурзі, Австрії, Бельгії, Німеччині та Франції – на 10%-30% вищі, ніж середні ціни в Європі.

Найдешевшими ж країнами Європи в 2009-му були Болгарія, Румунія та Польща, де ціни на продовольство були на 30%-40% нижчими, ніж в середньому по Європі.

В цілому, ціни на продовольство у найдорожчих країнах Європи були вдвічі більшими, ніж у найдешевших.

Найдешевший хліб в Європі в 2009-му році продавався в Болгарії (вартість становила 52% від середньоєвропейського рівня) та Польщі (58%), а найдорожчий – в Ірландії (132%) та Данії (146%).

Найдешевше м’ясом торгували в Польщі (вартість становила 56% від середньоєвропейського рівня) та Румунії (58%), а найдорожче – в Австрії (128%) та Данії (131%).

Ціни на молоко, сир та яйця були найменшими в Польщі (63% від середньоєвропейського рівня) та Литві (77%), найбільшими – в Ірландії та Кіпрі (137%).

Вартість алкогольних напоїв між найдешевшими та найдорожчими країнами відрізнялася в 2,5 рази. Найдорожче алкогольні напої коштували у Фінляндії (170% від середньоєвропейської ціни), Ірландії (167%), Швеції (138%) та Данії (135%). Найдешевше алкоголем торгували у Румунії (70% від середньоєвропейського рівня), Болгарії (77%), Іспанії та Угорщині (по 84%).

Рівень цін на тютюнові вироби відрізнявся в 2009 році у країнах ЄС у 5 разів. Найдорожче сигарети продавали в Ірландії (217% середньоєвропейського рівня цін), Великобританії (166%), Франції (133%) та Швеції (130%). Найменше сигарети коштували в Болгарії (46% від середньоєвропейського рівня), Румунії (47%), Литві та Угорщині (по 51%).