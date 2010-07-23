Прикордонники України та Польщі можуть ввести спільний контроль

Варшава. 23 липня. УНІАН. Прикордонні служби України та Польщі планують до кінця поточного року визначити можливості запровадження спільного контролю у найбільших пунктах пропуску до Євро-2012.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив директор Департаменту з питань кордону Польської прикордонної служби Пьотр ПАТЛА.

За його словами, йдеться про пункти пропуску Дорогуск - Ягодин, Хребене - Рава-Руська, Корчова - Краківець та Медика - Шегині, через які, згідно із прогнозами прикордонників, буде найбільший рух під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

“Думаємо у тих 4 пунтках пропуску спробувати організувати такий контроль в одному місці – як польськими, так і українськими прикордонними і митними службами”, - сказав П.ПАТЛА.

За його словами, поки що не визначено, діятиме така схема у всьому пункті пропуску чи буде окремо виділено одну з автомобільних полос.

Як сказав П.ПАТЛА, рішення буде прийняте після аналізу усіх можливостей до кінця цього року.

Співрозмовник УНІАН не виключив, що прикордонники можуть використати напрацювання у рамках підготовки до Євро-2012 у подальшій практиці прикордонного контролю.

Водночас, за його словами, спільний прикордонний контроль діятиме головним чином у нових пунктах пропуску, запроєктованих для такої форми співпраці прикордонних служб.

Як сказав П.ПАТЛА, у першу чергу йдеться про два нових пунтки пропуску, які мають бути споруджені до Євро-2012 (Довгобичув - Угринів і Будомєш - Грушів).

П.ПАТЛА також позитивно оцінив запровадження спільного прикордонного контролю, який, за його словами, дозволяє економити кошти на будівництві прикордонної інфраструктури і полегшує перетин кордону.

Також, за його словами, Прикордонна служба Польщі підтримає розширення зони малого прикордонного руху (МПР) з Україною з нинішніх 30 до 50 кілометрів.

Як сказав П.ПАТЛА, у рамках малого прикордонного руху, який почав діяти між Польщею та Україною у липні минулого року, було зафіксовано понад один мільйон перетинів кордону українцями. За цей час, за його словами, прикордонна служба Польщі зафіксувала одиничні випадки порушень правил МПР.

П.ПАТЛА відзначив, що розширення зони МПР з Україною можливе через зміну розпорядження Єврокомісії, що визначає правила функціонування таких змін.

Він теж зауважив, що Україна стала першою державою серед східних сусідів Польщі, з якою було підписаний договір про малий прикордонний рух.

Як повідомляв УНІАН, представники МЗС України та Польщі заявляли про намір добиватися від Єврокомісії змін у розпорядженні, що регулює правила функціонування МПР, для розширення зони до 50 кілометрів.

Дозвіл у рамках малого прикордонного руху, згідно з договором України і Польщі, можуть отримати українці, які проживають у 30-кілометровій прикордонній смузі не менше трьох років.