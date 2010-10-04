Москва. 4 жовтня. УНІАН. Грузія зможе вступити до НАТО після завершення необхідних реформ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив у ході відеомоста Москва – Брюссель на тему: «Росія – НАТО: порядок денний на перспективу. Бачення Брюсселя» офіційний представник НАТО Джеймс АППАТУРАЙ.

«Двері в НАТО відкриті для Грузії, але рішення, прийняте в Бухаресті, не було змінено – Грузія повинна відповідати стандартам, які пред`являються до членів Альянсу й на це їм будуть потрібні роки. Тут немає ніяких сумнівів. Перш, ніж Грузія зможе увійти в ці двері, вона повинна відповідати всім критеріям», - сказав Дж.АППАТУРАЙ.

Він підкреслив, що НАТО всемірно підтримує право Грузії увійти до числа членів Альянсу, але їх чекає довгий шлях реформування.

«Генсек НАТО підтвердив це Президенту СААКАШВІЛІ і керівництво Грузії, якщо продовжуватиме підтримувати реформування, то в Грузії буде відкрито спеціальний офіс, який допоможе полегшити цей процес», - сказав він.