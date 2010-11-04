Президент ЄНП: ”Україна відступила від демократичних стандартів”

Київ. 4 листопада. УНІАН. Президент Європейської народної партії Вілфред МАРТЕНС розчарований тим, як було проведено місцеві вибори в Україні.

Про це він написав у своєму блозі в соціальній мережі Twitter.

«Я розчарований тим, як було проведено місцеві вибори в Україні; з наявною на даний момент інформацією можна говорити про значний відступ від демократичних стандартів», - зокрема зазначив президент найбільшої європейської політичної сили.

Довідка УНІАН. ЄНП є найбільшою та найвпливовішою європейською партією правоцентристів, до складу якої входять 73 партії-члени з 39 країн, президент Єврокомісії, президент Європейської Ради і президент Європарламенту, 14 голів держав-членів ЄС та 6 голів держав та урядів, які не є членами ЄС, 13 членів Єврокомісії. ЄНП є найбільшою групою у Європарламенті.

Нагадаємо, що 3 листопада уряд США у заяві щодо місцевих виборів в Україні заявив: “Попередні повідомлення від спостерігачів за виборами вказують, що місцеві вибори в Україні 31 жовтня не відповідали рівню відкритості і чесності, встановленому останніми президентськими виборами, що відбулися раніше у цьому році”.