Більдт хоче бачити демократію в основі відносин з партнерами

Брюссель. 15 березня. УНІАН. Міністр закордонних справ Швеції Карл БІЛЬДТ вважає, що оновлена політика сусідства ЄС повинна, перш за все, будуватися на основі демократії і поважання прав людини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, таку думку він висловив сьогодні, виступаючи у Брюсселі на засіданні Комітету міжпарламентської співпраці Україна-ЄС.

Шведський міністр зазначив, що події, які відбуваються у ряді країн - південних сусідів ЄС, зроблять «компоненти демократії і прав людини у політиці сусідства, і також у «Східному партнерстві» навіть важливішими, ніж у минулому».

При цьому шведський міністр висловив думку, що ЄС, незважаючи на всі складнощі подій у його південних сусідів, не повинен зменшувати уваги і до східних сусідів.

К.БІЛЬДТ також нагадав, що найбільшою проблемою на східному напрямі є Білорусь, у якій досі продовжуються репресії, що примушує європейців готувати нові санкції проти цієї країни.