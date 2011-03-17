Баррозу не хоче бачити Лукашенка на конференції по ЧАЕС

Брюссель. 17 березня. УНІАН. Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ готовий взяти участь у Міжнародній конференції ”Двадцять п`ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього”, котра відбудеться 20-22 квітня в Києві.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело в Єврокомісії.

Разом з тим співрозмовник агентства зазначив, що є одна умова, що висувається Ж.БАРРОЗУ, – відсутність на конференції Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА.

«Це головна умова», - сказав представник Єврокомісії.

За його словами, Київ поки що не повідомив, чи планується участь О.ЛУКАШЕНКА в конференції.

Згідно з веб-сайтом конференції, уряд Білорусі є одним з її співорганізаторів разом з урядами України і Росії, Єврокомісією, Радою Європи і рядом інших організацій.

Як повідомляв УНІАН, після подій у Мінську 19 грудня 2010 року ЄС ввів ряд санкцій проти офіційного Мінська. Брюссель, зокрема, вимагає звільнення політичних в’язнів і покарання винних у застосуванні сили проти мирних демонстрантів.