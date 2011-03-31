”Візз Ейр Україна” планує перевезти 700 тис. пасажирів

Київ. 31 березня. УНІАН. Лоукост-авіакомпанія «Авіалінії Візз Ейр Україна» в 2011 році розраховує перевезти 700 тис. пасажирів, що на 28% більше, ніж у 2010 році, коли було перевезено 546 тис. пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «Візз Ейр Україна» Сергій ДЕМЕНТЬЄВ сьогодні на прес-конференції в аеропорту «Київ» (Жуляни).

За його словами, на літній розклад 2011 року компанія збільшила рейси Київ – Кельн із 2 до 3 на тиждень, Київ – Меммінген – із 4 до 5, Київ – Венеція – із 5 до 7 рейсів на тиждень.

С.ДЕМЕНТЬЄВ також зазначив, що компанія подала декілька заявок на відкриття нових рейсів, зокрема до Іспанії, Італії, Великої Британії, а також до Москви й очікує відповіді від української авіаційної влади.

«Є невеликі проблеми з отриманням призначень, але вони пов`язані в основному з міжурядовими угодами», – зазначив гендиректор «Візз Ейр Україна».

За його словами, у зв`язку з тим, що дозволи на ці польоти поки не отримано, «Візз Ейр Україна» поки не розширюватиме свій парк літаків.

У свою чергу, генеральний директор міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) Денис КОСТРЖЕВСЬКИЙ зазначив, що аеропорт «Жуляни» (Київ) у зв`язку з переходом туди авіакомпанії «Візз Ейр» потребує реконструкції та розвитку. За його словами, у зв`язку з приходом «Візз Ейр», пасажиропотік через «Жуляни» зросте на 90%, адже в 2010 році аеропорт обслужив близько 40 тис. пасажирів. Окрім «Візз Ейр», із «Жулян» літають авіакомпанії «Хорс», «Мотор Січ». Із приходом «Візз Ейр» «Жуляни» обслуговують близько 40 рейсів на день.

«Зараз аеропортові потужності завантажено на 100%», – сказав Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ, тому планується будівництво нового пасажирського терміналу.

Нагадаємо, в 2010 році «Візз Ейр Україна» перевезла 546 тис. пасажирів, із них 464 тис. – до/з Києва, зростання становило більше 2% порівняно з 2009 роком, по Києву – 16%.

Завантаження рейсів – 83%. У 2010 році було відкрито 4 нових маршрути, загальна кількість напрямків зараз – 14. Частка ринку «Візз Ейр Україна» за кількістюі пропонованих місць на ринку України – 8%.

З 27 березня 2011 року авіакомпанія «Авіалінії Візз Ейр Україна» змінила аеропорт базування в Києві й почала здійснення рейсів із аеропорту «Київ» (Жуляни) замість міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Аеропорт «Жуляни» (Київ) у 2011 році планує реконструювати існуючий пасажирський термінал, почати будівництво нового міжнародного терміналу, також планується будівництво бізнес-терміналу.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв`язку України. На сьогоднішній день флот авіакомпанії складається з двох літаків Airbus A320.

Входить до групи компаній Wizz Air, що є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній та Східній Європі.