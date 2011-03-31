У Польщі позитивно оцінюють заяву Азарова про приєднання до ЄС за 10 років

Варшава. 31 березня. УНІАН. Заява глави українського уряду Миколи АЗАРОВА про плановане приєднання України до Європейського Союзу до 2022 року є позитивним сигналом, але реально власті не мають шансу добитися вступу до європейського об’єднання у задекларований прем’єром час.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив польський аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

Він відзначив, що заява підтверджує намір властей все-таки інтегруватися з Європейським Союзом, а не з Росією, яка намагається втягнути Україну у створюваний нею Єдиний економічний простір на базі Митного союзу.

Крім цього, за його словами, українці отримують певну точку відліку, за якою можуть слідкувати, наскільки ефективно влада просувається в справах європейської інтеграції.

„Це (заява АЗАРОВА) дає інструмент в руках прихильників європейської інтеграції: ми перевіряємо, як влада реалізує свої обіцянки”, - відзначив він.

Водночас аналітик назвав надто оптимістичним намір інтегрувати Україну в ЄС в найближче десятиріччя.

Він зауважив, що державам Східної Європи, в тому числі, Польщі після прийняття політичного рішення про їх вступ до Євросоюзу знадобилося більше десяти років на переговори про умови приєднання.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ нагадав, що Україна навіть не має чіткої перспективи членства в ЄС та підписаного договору про Асоціацію із зоною вільної торгівлі, висловивши надію, що заява глави уряду сприятиме затвердженню цих документів до кінця цього року.