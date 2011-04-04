Глава УГКЦ провів в Римі Архиєрейську Літургію

Брюссель. 4 квітня. УНІАН. Близько півтори тисячі українців зібралося в неділю, 3 квітня, перед прокатедральним собором Святої Софії в Римі на Архиєрейську Літургію, яку відслужив Блаженніший Сятослав (ШЕВЧУК) у співслужінні з єпископами — членами Синоду УГКЦ і більш як 50 священиками.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-сайт “Українці в Італії”.

Згідно з повідомленням, у богослужінні взяли участь Префект Конгрегації Східних Церков кардинал Леонардо САНДРІ, представник Папської Ради для сприяння єдності між християнами, отець Мілан ЖУСТ, колишній Папський Нунцій в Україні, а нині — Секретар Папських Синодів, Архиєпископ Микола ЕТЕРОВИЧ. На Літургії були присутні Посол України у Ватикані Тетяна ІЖЕВСЬКА, посли Канади, Боснії та Герцеговини, представники монаших згромаджень, ректори та студенти Папських колегій, миряни з Риму, Падови, Казерти, Болонії та інших італійських міст.

Перед Літургією Главу УГКЦ привітали Ректор собору Святої Софії отець Іван МУЗИЧКА, Голова Християнського товариства українців в Італії Олесь ГОРОДЕЦЬКИЙ та діти недільної української школи “Свята Софія”, під керівництвом Мирослави ГОРБЕНКО.

У своїй проповіді Блаженніший, на прикладі притчі про одужання біснуватого, зробив наголос на значенні та сутності християнської віри. Згадуючи свого великого попередника, Патріарха Йосипа, Глава УГКЦ пригадав, що саме віра батьків допомогла вистояти нашій Церкві в ті тяжкі часи неволі.

Після закінчення Літургії, Блаженніший Святослав протягом кількох годин спілкувався з вірними, приймав привітання та уділяв Архиєрейське благословення.