Україна наполягатиме на європейській перспективі в новій угоді з ЄС

17:54, 05 квітня 2011
Новини ЄС
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Питання лише у формі

Брюссель. 5 квітня. УНІАН. Україна наполягатиме на закріпленні будь-яким чином європейської перспективи в угоді з ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні українським журналістам заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН.

“Ми виступаємо за фіксацію європейської перспективи в угоді. Звичайно, ця фіксація може мати різні форми, але в угоді має чітко йтися про європейську перспективу”, - сказав він.

За словами заступника міністра, існує, зокрема, “хорватський еволюційний підхід”, який передбачає внесення в угоду про асоціацію положення про те, що успішна імплементація угоди має вести до перспективи членства.

“Це один з можливих варіантів для майбутнього угоди, варіант який може обстоюватися в майбутньому. Але звичайно, це наша ключова позиція, що європейська перспектива має якимось чином як мета бути закріплена в угоді, і з  цього ніхто не збирається так би мовити “з’їзжати” , - сказав П.КЛІМКІН.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня 2007 року Україна та Євросоюз почали переговори про угоду про асоціацію, а 18 лютого 2008 року ЄС та Україна розпочали офіційні переговори щодо створення зони вільної торгівлі, яка стане складовою частиною угоди про асоціацію.

Сторони планують завершити переговори до кінця цього року.

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