МЗС наголошує, що Україна створюватиме ЗВТ з ЄС, а не вступатиме до Митного союзу

Брюссель. 5 квітня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України заявляє про відданість успіху у створенні зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС найближчим часом.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це українським журналістам заявив сьогодні заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН, коментуючи заяву Уповноваженого Кабінету міністрів зі співпраці з Росією Валерія МУНТІЯНА щодо можливого приєднання України спочатку до Митного Союзу з Росією, Казахстаном та Білоруссю.

“Позиція МЗС є досить чіткою, і це не тільки позиція МЗС, це - позиція політичного керівництва України: ми є відданими ідеї успішного просування у переговорному процесі про угоду про асоціацію. Створення ЗВТ є невід’ємною частиною, інтегральною частиною майбутньої угоди про асоціацію”, - сказав П.КЛІМКІН.

“З моменту вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) ми досягли досить значного прогресу в рамках переговорів і ми вважаємо, що є всі підстави говорити про можливість завершити переговори в цьому році”, - додав він.

Заступник міністра зазначив, що майбутня зона вільної торгівлі буде унікальною не лише для України, але й для ЄС, оскільки, зокрема, дасть можливість поступового розповсюдження на Україну чотирьох ключових європейських свобод: свободи руху товарів, капіталів, послуг та робочої сили.

Крім того, ЗВТ з ЄС дасть можливість Україні вийти на ринки ЄС, а також – має збільшити в рази обсяги інвестицій з країн-членів ЄС в Україну.

“ЗВТ, яку ми створюємо з ЄС, однозначно матиме позитивний вплив на українську економіку в цілому і вона в цьому контексті буде вигідна як для України, так і для ЄС”, - наголосив П.КЛІМКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уповноважений Кабінету міністрів України зі співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства ВАЛЕРІЙ МУНТІЯН в інтерв`ю «Коммерсант-Украина» заявив, що Україна має спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, а вже потім, підписати угоду про вільну торгівлю між Митним Союзом та ЄС.