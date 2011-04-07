ЄС отримав позитивний сигнал від України про стрес-тести АЕС

Брюссель. 7 квітня. УНІАН. Єврокомісія одержала позитивний сигнал від України про стрес-тести АЕС.

Про це власному кореспондентові УНІАН в Брюсселі заявила представник Єврокомісії Марлен ХОЛЗНЕР.

«Комісар (з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР – УНІАН) мав телефонну розмову з міністром палива й вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ і одержав позитивний сигнал», - сказала вона.

За словами М.ХОЛЗНЕР, Єврокомісія найближчим часом планує організувати зустріч експертів країн-членів ЄС і сусідів з розробки критеріїв оцінки АЕС, на яку, зокрема, планує запросити представників України.

Як повідомляв УНІАН, після землетрусу й цунамі в Японії, що призвели до катастрофи на АЕС «Фукусіма-1», міністри енергетики Євросоюзу домовилися про необхідність проведення так званих стрес-тестів для перевірки готовності наявних в Європі атомних електростанцій до забезпечення безпеки у разі землетрусів, терористичних атак, інших надзвичайних подій.