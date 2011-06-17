ЄС надав Україні 1,1 млн. євро на систему підготовки суддів

Київ. 17 червня. УНІАН. Європейський Союз надав 1,1 млн. євро на допомогу Національній школі суддів України для підтримки створення національної системи підготовки суддів з метою становлення ефективного, прозорого і передбачуваного правосуддя, а також ефективно діючої судової системи в Україні.

Як повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні, Національна школа суддів України тісно працювала з експертами із Австрії над створенням основи для реалізації національної системи початкової підготовки (підготовки кандидатів на посаду судді), тестування (критерії оцінки кандидатів на посаду судді) та безперервної підготовки (підготовка суддів).

Разом вони розробили навчальні програми для початкової та безперервної підготовки суддів, посібники для викладачів, критерії тестування та відбору, а також програму дистанційного навчання і модельні курси.

Три навчальні візити до п`яти європейських країн додали новий відповідний досвід. 52 викладачі, 42 екзаменатори та 136 суддів (і помічників суддів) пройшли навчання.