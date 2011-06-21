Для Януковича розмови про демократію - лише завчені фрази?

Страсбург. 21 червня. УНІАН. Народний депутат від «БЮТ-Батьківщини», член української делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Олена БОНДАРЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм виступом у ПАРЄ продемонстрував, що розмови про демократію є лише завченими словами для спілкування з Європою.

Про це вона заявила сьогодні кореспонденту УНІАН у Страсбурзі після завершення виступу В.ЯНУКОВИЧА.

«Розмови про демократію, верховенство права і права людини – це, на мою думку, тільки завчені терміни, якими можна послуговуватися тільки у спілкуванні з міжнародною спільнотою, оскільки у спілкуванні із своїм народом існують зовсім інші способи», - сказала вона.

«Власне мені сумно, що влада бере на озброєння гасла, які абсолютно не притаманні для реалізації саме цією владою», - додала О.БОНДАРЕНКО.

Депутат зазначила, що сам текст виступу Президента України вона би назвала непоганим, якби не знала, що криється за його лаштунками.

«Ми прекрасно розуміємо, що коли говориться про те, що корупція процвітала десятиліттями, коли говориться, що демократія не розвивалася десятиліттями, складається враження, що Віктор Федорович щойно прибув у політику і до цього не був прем’єр-міністром і до цього не був, так би мовити, у пулі Президента КУЧМИ і не мав жодного відношення до розвитку подій в країні і його діяльність не спричинила жодною мірою того, що відбувалося в 2004 році», - сказала депутат.

Вона зазначила, що на фоні розмов про права людини та верховенство права Україна повернулася до старої Конституції, а під виглядом боротьби з корупцією вона досі бореться з дрібним чиновником і застосовує політичні репресії.

«І це найстрашніше, тому що ми повертаємося до дуже похмурих і трагічних для країни часів», - підкреслила О.БОНДАРЕНКО.