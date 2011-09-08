Україна хоче від самміту Східного партнерства перспективи

Брюссель. 8 вересня. УНІАН. Україна очікує від саміту Східного партнерства, який відбудеться наприкінці вересня у Польші, визначення перспективи на наступні роки.

Про це українським журналістам в Брюсселі повідомив директор Департаменту Європейського Союзу Міністерства закордонних справ України Василь ФІЛІПЧУК.

“Українська сторона очікує, що саміт стане дуже вагомим поштовхом для розвитку ініціативи і визначить обличчя Східного партнерства на кілька наступних років”, - сказав він.

“Ключовим результатом саміту має бути окреслення перспективи відносин ЄС з країнами Східного партнерства”, - додав представник МЗС.

Він зазначив, що Україна, при цьому, виходить з того, що країни-учасниці Східного партнерства є європейськими країнами, а відтак, відповідно до статті 49 Угоди ЄС, мають право на подання заявки на членство.

Крім того, за словами В.ФІЛІПЧУКА, Україна очікує на сигнал щодо лібералізації візового режиму, який би підтвердив можливість запровадження безвізового режиму при виконання критеріїв тими країнами, з якими ЄС вже розпочав безвізовий діалог, а також можливість початку такого діалогу з іншими учасниками Східного партнерства.

Представник МЗС також зазначив, що Україна розраховує і на збільшення фінансування ЄС на Східне партнерство.

“Фінансування є уособленням політичної важливості”, - підкреслив В.ФІЛІПЧУК.

Як повідомляв УНІАН, Східне партнерство було започатковано у травні 2009 року. Ця ініціатива спрямована на посилення відносин ЄС зі східними країнами-сусідами. В Східному партнерстві беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.