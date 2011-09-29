Янукович хоче, щоб угода про ЗВТ з ЄС сприяла розвиткові економіки

Варшава. 29 вересня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що угода про зону вільної торгівлі з ЄС має сприяти розвитку економіки, а не бути просто «бюрократичним папірцем».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав на брифінгу для преси після зустрічі з президентом Польщі Броніславом КОМАРОВСЬКИМ.

Президент зауважив, що сьогодні угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом знаходиться на завершальному етапі підготовки. Президент висловив переконання, що вона сприятиме руху товарів, створенню нових робочих місць та взагалі розвитку економіки.

Він зауважив, що Україна свідомо підходить до підписання цієї угоди, щоб це «був не просто черговий бюрократичний документ, а були створені реальні умови для покращання економіки і поліпшення життя людей».