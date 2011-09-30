МЗС Білорусі заявляє про неможливість участі в саміті ”Східного партнерства”

Мінськ. 30 вересня. УНІАН. Організатори саміту «Східного партнерства» пішли на безпрецедентні дискримінаційні заходи щодо Білорусі і зробили участь білоруської делегації в ньому неможливою.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Білорусі, яку озвучив журналістам прес-секретар МЗС Андрій САВІНИХ.

«Напередодні саміту «Східного партнерства» його організатори пішли на безпрецедентні дискримінаційні заходи щодо Білорусі. Вони відмовилися направити запрошення главі Білоруської держави. Слідом за цим призначений Республікою Білорусь керівник її делегації був обмежений в участі у заходах саміту», - наголошується у заяві МЗС.

А.САВІНИХ відзначив, що ці дії є грубим порушенням базових принципів «Східного партнерства», узгоджених на першому саміті у Празі в 2009 році.

«Білорусь активно працювала на користь підготовки саміту і мала намір брати участь в його заходах. Проте за цих умов участь стає неможливою: партнерство не може бути засновано на дискримінації», - підкреслюється у заяві МЗС.

У документі також наголошується, що своїми діями організатори саміту завдають збитку дієздатності цієї регіональної ініціативи і несуть за це відповідальність.

«Рішення саміту, які зачіпають інтереси Республіки Білорусь і прийняті без прямої згоди нашої країни, будуть нелегітимними. Без участі Білорусі значущість партнерства серйозно втрачається. Білоруська сторона готова взаємодіяти у зміцненні і розвитку цієї регіональної ініціативи, однак лише на принципах реального, а не уявного партнерства», - підкреслюється у заяві МЗС Білорусі.

Довідка УНІАН. 29-30 вересня у Варшаві проходить другий Саміт ініціативи ЄС «Східне партнерство». Програма ЄС «Східне партнерство» була заснована у травні 2009 року. Вона спрямована на посилення відносин ЄС з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.

До Варшави запрошували главу білоруського зовнішньополітичного відомства Сергія МАРТИНОВА. Проте у МЗС Білорусі пояснили, що С.МАРТИНОВ не може представляти країну на саміті «Східного партнерства», оскільки в даний час перебуває у Нью-Йорку і бере участь в загальнополітичній дискусії Генеральної Асамблеї ООН.

Білоруську делегацію на саміті «Східного партнерства» у Варшаві 29-30 вересня представляє Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі у Польщі Віктор ГАЙСЕНОК.

Раніше Білорусь заявляла про намір брати участь у саміті ”Східного партнерства”, якщо дії польської сторони не обмежуватимуть статус і формат участі В.ГАЙСЕНКА як глави делегації.

Вчора, 29 вересня, МЗС Білорусі заявив, що надмірне політизування «Східного партнерства» і відхід від заявлених раніше принципів ставить під сумнів універсальність підходів даної програми.