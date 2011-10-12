Грищенко поїхав до Естонії
10:42, 12 жовтня 2011Новини ЄС
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Для переговорів про співпрацю
Київ. 12 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні відвідує з офіційним візитом Естонську Республіку.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, в ході візиту відбудуться переговори міністрів закордонних справ двох країн, присвячені усьому спектру актуальних питань українсько-естонської взаємодії у політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній, євроінтеграційній сферах, співпраці в рамках міжнародних організацій.
Планується, що в ході візиту глава зовнішньополітичного відомства України К.ГРИЩЕНКО зустрінеться з керівництвом Естонської Республіки.
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