Грищенко поїхав до Естонії

Київ. 12 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні відвідує з офіційним візитом Естонську Республіку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, в ході візиту відбудуться переговори міністрів закордонних справ двох країн, присвячені усьому спектру актуальних питань українсько-естонської взаємодії у політичній, торговельно-економічній, культурно-гуманітарній, євроінтеграційній сферах, співпраці в рамках міжнародних організацій.

Планується, що в ході візиту глава зовнішньополітичного відомства України К.ГРИЩЕНКО зустрінеться з керівництвом Естонської Республіки.