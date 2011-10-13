Європарламент підтримав приєднання Болгарії та Румунії до Шнгену

Брюссель. 13 жовтня. УНІАН. Європарламент виступив за приєднання Болгарії і Румунії до Шенгенської зони.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в схваленій сьогодні більшістю голосів резолюції парламенту.

«Болгарія і Румунія заслуговують членства в Шенгенській зоні, вони виконали всі критерії», - наголошується в тексті резолюції.

На думку євродепутатів, обидві країни провели значну роботу щодо зміни системи прикордонного контролю, а також серйозно посилили своє законодавство в цій сфері.

При цьому в резолюції наголошується, що країнам-членам ЄС слід уникати національного популізму і дозволити Болгарії і Румунії приєднатися до Шенгенської зони на підставі існуючих критеріїв, необхідних для членства.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Нідерланди і Фінляндія заблокували приєднання Болгарії і Румунії до Шенгену, мотивуючи це високим рівнем корупції в обох країнах.