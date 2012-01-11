Єврокомісія оскаржить в суді відмову Ради ЄС індексувати зарплати персоналу

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Європейська комісія вирішила звернутися до Європейського суду з позовом до Ради ЄС, яка не схвалила щорічне рішення про індексацію зарплат та пенсій персоналу ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Комісії.

Як повідомили у прес-службі Єврокомісії, рішення про індексацію зарплат має прийматися щорічно на базі розрахунків, наданих Комісією, на підставі даних про зростання чи зменшення зарплат та купівельної спроможності чиновників восьми країн-членів ЄС (Німеччини, Франції, Великобританії, Італії, Іспанії, Нідерландів, Бельгії та Люксембургу).

За підсумками минулого року в 5-ти країнах було зафіксовано зростання зарплат чиновників, зокрема, в Бельгії (3,6%), Франції та Нідерландах (по 2%), Німеччині та Великобританії (по 1,3%). Незначне зменшення рівня зарплат чиновників було зафіксовано в Італії, Іспанії та Люксембургу. В цілому ж, за розрахунками Єврокомісії, купівельна спроможність чиновників в 8-ми базових країнах в минулому році знизилася на 1,8%.

У зв’язку з цим, з урахуванням інфляції в 3,6% в Бельгії, Єврокомісія запропонувала також зменшити платоспроможність європейських чиновників на 1,8%, що у реальних цифрах означає збільшення зарплат на 1,7% порівняно з минулим роком.

Разом з тим, Рада ЄС відмовилася приймати запропоновані Комісією рішення щодо індексації зарплат персоналу європейських інститутів, чим, на думку Комісії, порушила Регулювання щодо персоналу ЄС.

Як зазначили в прес-службі Єврокомісії, Комісія не знайшла підстав для можливої більшої економії фонду заробітної плати, запропонувавши Раді ЄС натомість низку заходів з економії бюджетних ресурсів, які, зокрема, включають в себе скорочення персоналу на 5%, збільшення робочого тижня з 37,5 до 40 годин без додаткової оплати, підвищення пенсійного віку до 65 років. Рада ЄС не погодилася з такими пропозиціями Комісії. Враховуючи, що на думку Комісії, така відмова Ради ЄС суперечить положенням Регулювання щодо персоналу ЄС, Комісія вирішила звернутися з позовом до Європейського суду.