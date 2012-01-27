Опозиція каже про перемогу демократії в ПАРЄ
Кожен факт - цвях в труну Януковича
|Сергій Соболєв виступає на сесії ПАРЄ в Страсбурзі.
Про це вони заявили кореспонденту УНІАН по завершенню розгляду резолюції.
“Це – перемога демократії, тому що кожен пун підкреслює, що той режим кримінальний, який є в Україні, абсолютно чіткий оцінений Радою Європи. Це навіть не оцінка Європейського Союзу, до якого входять 27 країн, а це - оцінка Ради Європи, куди входить 47 держав”, - сказав депутат від фракції “БЮТ-Батьківщина” Сергій СОБОЛЄВ.
Він зазначив, що в своєму документі Рада Європи вимагає термінових змін в системі судочинства, прокурорського нагляду, відмови від політичних переслідувань, звільнення лідера “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО та внесення змін до Кримінального кодексу.
“Подивіться, кожен пункт – це є фактично цвях в труну диктаторського режиму ЯНУКОВИЧА”, - зазначив депутат.
|Олена Бонадренко виступає в дебатах по Україні в ПАРЄ.
“Кілька разів махати пальчиком, що так не можна, і на це не отримати жодної реакції - очевидно, потрібно було говорити ті слова, які примусять всерйоз ставитися до рекомендацій і до резолюцій ПАРЄ”, - сказала вона.
“І власне те, що пройшла поправка, яка стосувалася можливості застосування санкцій у разі невиконання, - це надзвичайно велика перемога демократії, і ми вважаємо, що є надія повернути Україну на шлях демократії, верховенства права, свободи і прав людини”, - додала О.БОНДАРЕНКО.
Вона також підкреслила, що ПАРЄ в своїй резолюції продемонструвала чітку позицію щодо готовності іти шляхом санкцій.
“Це не погрози, це - чітка позиція висловлена, яка свідчить про те, що це буде зроблено, а не просто, знаєте, “от ми вам покажемо”. Ніхто нікому показувати нічого не повинен, повинна влада українська знати, що в разі продовження такого нігілістичного, цинічного ставлення до законодавства, до правил, загальноприйнятих в європейській спільноті, за це має обов’язково настати відповідальність”, - підкреслила О.БОНДАРЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 26 січня ввечері ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні, в якій висловила стурбованість станом здоров’я членів колишнього українського уряду і закликала до їх звільнення та перегляду статей Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені, закликала владу до негайної реформи судової системи та вдосконалення виборчого законодавства, а також висловилася за можливість запровадження санкцій проти України у випадку, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування опозиції, не виконуватимуться.
Фото Юрія Пінського.