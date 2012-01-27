Опозиція каже про перемогу демократії в ПАРЄ

Страсбург. 27 січня. УНІАН. Члени української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від опозиції називають схвалену 26 січня Асамблеєю резолюцію по Україні перемогою демократії.

Про це вони заявили кореспонденту УНІАН по завершенню розгляду резолюції.

“Це – перемога демократії, тому що кожен пун підкреслює, що той режим кримінальний, який є в Україні, абсолютно чіткий оцінений Радою Європи. Це навіть не оцінка Європейського Союзу, до якого входять 27 країн, а це - оцінка Ради Європи, куди входить 47 держав”, - сказав депутат від фракції “БЮТ-Батьківщина” Сергій СОБОЛЄВ.

Він зазначив, що в своєму документі Рада Європи вимагає термінових змін в системі судочинства, прокурорського нагляду, відмови від політичних переслідувань, звільнення лідера “Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО та внесення змін до Кримінального кодексу.

“Подивіться, кожен пункт – це є фактично цвях в труну диктаторського режиму ЯНУКОВИЧА”, - зазначив депутат.

У свою чергу його колега по фракції та делегації Олена БОНДАРЕНКО зазначила, що без запровадження санкцій, чи без розмови про них, не можна очікувати на виконання резолюції українською владою.

“Кілька разів махати пальчиком, що так не можна, і на це не отримати жодної реакції - очевидно, потрібно було говорити ті слова, які примусять всерйоз ставитися до рекомендацій і до резолюцій ПАРЄ”, - сказала вона.

“І власне те, що пройшла поправка, яка стосувалася можливості застосування санкцій у разі невиконання, - це надзвичайно велика перемога демократії, і ми вважаємо, що є надія повернути Україну на шлях демократії, верховенства права, свободи і прав людини”, - додала О.БОНДАРЕНКО.

Вона також підкреслила, що ПАРЄ в своїй резолюції продемонструвала чітку позицію щодо готовності іти шляхом санкцій.

“Це не погрози, це - чітка позиція висловлена, яка свідчить про те, що це буде зроблено, а не просто, знаєте, “от ми вам покажемо”. Ніхто нікому показувати нічого не повинен, повинна влада українська знати, що в разі продовження такого нігілістичного, цинічного ставлення до законодавства, до правил, загальноприйнятих в європейській спільноті, за це має обов’язково настати відповідальність”, - підкреслила О.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня ввечері ПАРЄ схвалила резолюцію по Україні, в якій висловила стурбованість станом здоров’я членів колишнього українського уряду і закликала до їх звільнення та перегляду статей Кримінального кодексу України, за якими вони були засуджені, закликала владу до негайної реформи судової системи та вдосконалення виборчого законодавства, а також висловилася за можливість запровадження санкцій проти України у випадку, якщо рекомендації, викладені в резолюції і, особливо, ті, що стосуються кримінального переслідування опозиції, не виконуватимуться.

Фото Юрія Пінського.