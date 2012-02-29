В ЄС називають необгрунтованими заяви МЗС України щодо Посла ЄС в Києві

Брюссель. 29 лютого. УНІАН. ЄС розчарований заявою Департаменту Інформаційної політики Міністерства закордонних справ України щодо голови Делегації ЄС в Україні.

Про це йдеться у заяві речника Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Ми взяли до уваги з величезним розчарування коментар Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України щодо голови Делегації ЄС в України Жозе Мануела ПІНТУ ТЕЙШЕРИ. Ці висловлювання є невиправданим та безпідставним нападом на персональну цілісність та професіоналізм Посла ПІНТУ ТЕЙШЕРИ. Ми категорично відкидаємо їх”, - написано в заяві.

Речник Верховного представника ЄС підкреслив, що Посол Ж.М.ПІНТУ ТЕЙШЕРА продовжує користуватися повною довірою Європейського Союзу та підтримкою Верховного представника ЄС та Європейської служби зовнішніх дій.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Департамент інформаційної політики МЗС України заявив, що публічні висловлювання Посла ЄС в Києві “все менше відповідають тому, що за усталеними в міжнародному спілкуванні традиціями можуть собі дозволити дипломати”.

У заяві Департаменту інформаційної політики наголошувалося, що Посол ЄС самочинно прагне перетворитися фактично на учасника українських внутрішньополітичних процесів та публічного дискурсу.