Україні ще далеко до виконання зобов`язань перед Енергетичним співтовариством

Брюссель. 23 березня. УНІАН. Україні залишається багато чого зробити для виконання зобов’язань перед Енергетичним співтовариством.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це свідчить шостий спільний звіт про виконання Меморандуму між Україною та ЄС про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі протягом 2011 року, підписаний 22 березня в Брюсселі міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм БОЙКОМ та комісаром ЄС з питань енергетики Гунтером ЕТТІНГЕРОМ.

У документі, зокрема, звертається увага на необхідність виконання зобов’язань перед Енергетичним співтовариством в області відкриття ринків електроенергії та газу.

“Україна має якомога скоріше узгодити з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства План дій та Дорожню карту щодо впровадження енергетичного законодавства ЄС у рамках Договору про Енергетичне Співтовариство”, - зазначається у звіті.

У документі звертається увага на те, що на порядку денному залишається виконання значного обсягу робіт з підготовки та прийняття законів та підзаконних актів, що має здійснюватися в тому числі через консультації з Секретаріатом Енергетичного співтовариства.

У документі сторони окрему увагу звернули на забезпечення фінансової життєздатності НАК “Нафтогаз України” “шляхом встановлення відповідного рівня тарифів, в тому числі для побутових споживачів”. При цьому, сторони зазначили, що в цьому контексті питання соціального значення набуває все більшого значення.

У звіті також міститься стурбованість відсутністю поступу у впроваджені законодавства, яке б надавало Національній комісії регулювання енергетики необхідний рівень незалежності – новий проект закону розробляється з 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали Меморандум про порозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі 1 грудня 2005 року. Він складається з 5-ти “дорожніх карт”, які охоплюють ядерну безпеку, інтеграцію ринків електроенергії та газу, безпеку енергопостачання та транзиту вуглеводнів, вугільну галузь, а також енергоефективність та розвиток відновлювальних джерел енергії.