Енергетичне співтовариство каже про важливість української ГТС

Київ. 27 березня. УНІАН. Модернізація української газотранспортної системи (ГТС) і збільшення її ефективності посилить енергетичну безпеку Європейського Регіону.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості, про це йдеться у висновках 24-го засідання Групи високого рівня Енергетичного співтовариства, яке відбулося 23 березня 2012 року в м. Відень (Австрія).

Згідно з висновками, «модернізація української газотранспортної системи і збільшення її ефективності посилить і підтримуватиме енергетичну безпеку регіону. Модернізація української ГТС і безперебійне постачання - це важливий чинник для безпеки функціонування єдиного європейського газового ринку, і може відігравати ключову роль в імплементації Газового кільця Енергетичного співтовариства».

У висновках також зазначається, що «Європейська комісія, а також ЄБРР і Світовий банк підтвердили про свою підтримку щодо модернізації української ГТС і той факт, що ЄК встановила мету для її реабілітації до 2020 року. Більш того, Європейська комісія підкреслила, що Робоча група з питань Регіональної енергетичної стратегії - це також прийнятна основа для дискусій щодо ролі України і її ГТС як з регіональної, так і з європейської точки зору».

У висновках також наголошується, що «важливість української ГТС слід взяти до уваги під час встановлення цілей Регіональної енергетичної стратегії в контексті енергетичної безпеки ЄС і країн Енергетичної співдружності, згідно з якою доступ третіх сторін і прозоре управління, які відповідають вимогам Договору про заснування Енергетичного співтовариства, повинні повністю гарантуватися».

Нагадаємо, Україна є повноправним членом Енергетичної співдружності з 1 лютого 2011 року.