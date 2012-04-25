Президент ПАРЄ: ситуація з Тимошенко не повинна залишитися без наслідків

Страсбург. 25 квітня. УНІАН. Президент Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Жан-Клод Міньйон вважає, що ситуація з побиттям у в’язниці колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко не повинна залишитися без наслідків.

Про це він заявив сьогодні у Страсбурзі кореспонденту УНІАН.

“Цей інцидент з Ю.Тимошенко не має залишитися без наслідків”, - сказав Президент ПАРЄ.

Він зазначив, що найближчим часом очікується реакція Бюро Асамблеї на те, що сталося з Ю.Тимошенко. Крім того, свою роботу мають зробити комісар Ради Європи з прав людини та Комісія з попередження тортур та негуманного поводження.

Ж.-К.Міньйон зазначив, що після появи повідомлення про побиття Ю.Тимошенко у в’язниці він провів зустрічі з представниками української делегації в ПАРЄ та постійним представником України при Раді Європи Миколою Точицьким.

“Українська влада та опозиція надають діаметрально протилежну інформацію”, - резюмував він результат зустрічей.

“Постійний представник України при Раді Європи представив свої пояснення ситуації на засіданні Бюро ПАРЄ, які нікого не переконали”, - додав Ж.-К.Міньйон.