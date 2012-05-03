Брюссель. 3 травня. УНІАН. У Всесвітній день свободи преси лідери ЄС заявляють про неприпустимість цензури.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в заявах європейських політиків, оприлюднених сьогодні.

Так, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон нагадала, що відповідно до Всесвітньої декларації прав людини, свобода висловлювання – це право мати свою думку та отримувати і ділитися ідеями та інформацією за посередництва ЗМІ, незважаючи на кордони.

“Цензурування та утиски редакторів, письменників, журналістів чи блоггерів – неприйнятні, як і використання жорстокості та ініційованих державою арештів”, - зазначається в заяві К.Ештон.

Верховний представник наголосила, що ЄС цінує роботу журналістів, які, часто в дуже складних умовах, продовжують розповсюджувати незалежну інформацію.

“ЄС закликає всі країни гарантувати безпеку журналістів та надати їм можливість здійснювати їхню життєво важливу роль в інформуванні та коментуванні подій у незалежний спосіб без побоювань жорстокості та обвинувачень”, - наголошується у заяві Верховного представника ЄС.

У свою чергу Президент Європарламенту Мартін Шульц наголосив, що свобода слова та інформації є одним з базових прав ЄС, а також передумовою для збереження інших політичних свобод.

“Свободи преси ніколи не досягається одного разу і для всіх: її треба підживлювати і за неї боротися кожного дня. Загрози цій крихкій свободі ніколи не зникнуть, вони лише стають менш помітними”, - наголосив М.Шульц.

Президент Європарламенту також зазначив, що виступаючи за свободу слова в інших країнах світу, країни-члени ЄС мають також робити усе необхідне для підтримання найкращих стандартів свободи слова у себе, намагаючись завжди уникати політичного контролю над ЗМІ, монополії в сфері засобів масової інформації та будь-яких форм залякування журналістів.

Він також висловився за те, щоб питання свободи ЗМІ завжди стояло на порядку денному відносин ЄС з третіми країнами.