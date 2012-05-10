Депутат ЄП Сівець: Скасування саміту в Ялті - ще не бойкот, але попередження

Брюссель. 10 травня. УНІАН. Депутат Європарламенту Марек Сівець (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Польща) вважає, що скасування Ялтинського саміту Центрально-Європейської Ініціативи є попередженням Україні напередодні можливої дипломатичної ізоляції.

Таку думку він висловив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі.

“Скасування саміту в Ялті – не гарна новина для України та її влади. Це – попередження перед дипломатичною ізоляцією, яка може мати місце. Це ще не бойкот, але це вже афронт”, - сказав депутат.

Він зазначив, що в даному випадку стандарти були визначені тими людьми, які не хотіли їхати до України, а не тим, хто хотів.

“Єдина позитивна річ в цьому, що ми уникнули публічного плебісциту про те, який Президент гарний, а який поганий”, - зазначив М.Сівець.

Депутат також висловив думку, що нинішня ситуація особливо спричиняє стурбованість Польщі.

“Ми маємо зробити всі можливі зусилля, щоб забезпечити, щоб цей афронт, до якого Польща не приєдналася, не надихнув країни ЄС на схожі дії в майбутньому”, - підкреслив він.

М.Сівець також висловив думку, що політичний бойкот фінальної частини чемпіонату Європи з футболу цього року є також не гарним шляхом, і зазначив, що вже закликав політиків, передусім польських, не приєднуватися до нього.

“Між невідвідуванням та бойкотом – довгий шлях. Для українців футбольний чемпіонат є національним питанням – джерелом гордощів, незважаючи на політичні погляди. Українці заслуговують на те, щоб цей турнір в їхній країні відбувся в атмосфері свята, незважаючи ні на що. Більше того, давайте не забувати, що без співпраці з українцями Польща не була б господаркою чемпіонату ще багато років”, - сказав М.Сівець.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Міністерство закордонних справ України повідомило про перенесення саміту Центрально-Європейської Ініціативи на невизначений термін після того, як Президенти 13-ти з 20-ти країн відмовилися приїхати в Україну. Частина з них мотивувала своє рішення відсутністю часу, а частина – проблемами навколо колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Крім того, на початку квітня Німеччина виступила ініціатором політичного бойкоту української частини Євро-2012. На сьогодні керівництво Бельгії, Нідерландів, Австрії, а також Євросоюзу заявили, що не відвідуватимуть Україну під час фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.