Директор МВФ, що вимагала від греків сплати податків, сама їх не платить

Брюссель. 29 травня. УНІАН. Генеральний директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард, яка в інтерв’ю британській “The Guardian” 25 травня цього року жорстко вимагала від греків платити податки, сама їх не платить.

Як повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької “Le Figaro” , ця новина викликала шквал критики у користувачів Інтернет.

“Більшість не сприймають того факту, що колишній міністр економіки (Франції – УНІАН), яка заробляє зараз 380 939 евро на рік, не платить податки з прибутків”, - пише видання.

Причина того, що К.Лагард не платить податки, полягає у Віденській конвенції щодо дипломатичних відносин від 1961 року. Згідно з цим документом, міжнародні функціонери отримують спеціальний статус, який звільняє їх від сплати податків.

25 травня К.Лагард в інтерв’ю “The Guardian” заявила, що для греків прийшов час платити за рахунками. Відповідаючи на запитання щодо того, чи може вона не звертати уваги на такі речі, як неможливість доступу до акушерки, чи для хворих греків до життєво-важливих ліків К.Лагард зазначила: “Я більше думаю про маленьких дітей зі школи в маленькому селищі у Нігері, які навчаються лише дві години на день, сидячи втрьох на одному стільці, і які дуже цікавляться навчанням. Вони весь час в моїй голові. Тому я думаю, що їм потрібно навіть більше допомоги, ніж людям в Афінах”.

При цьому К.Лагард підкреслила, що греки повинні сплачувати податки і, таким чином, допомагати самим собі.