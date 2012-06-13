Європа не бачить бажання Києва вирішувати проблемі вибіркового правосуддя

Страсбург. 13 червня. УНІАН. В службі Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон констатують відсутність бажання української влади вирішувати питання вибіркового правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Страсбурзі на 19-му засіданні Комітету парламентського співробітництва Україна-ЄС заступник Генерального секретаря Європейської служби зовнішніх дій Мачей Поповскі.

“На жаль, ми бачимо відсутність бажання вирішувати ці питання вибіркової юстиції”, - сказав він.

Представник служби К.Ештон наголосив, що для Верховного представника ЄС залишається пріоритетним намір добитися успіху для ініціативи “Східне партнерство”, яка об’єднує 6 країн-східних сусідів ЄС, в тому числі і Україну.

Разом з тим, М.Поповскі зазначив, що ЄС очікує від України конкретної стратегії подолання проблеми вибіркового правосуддя, чесних та вільних парламентських виборів, а також на продовження реформ, які вже були раніше погоджені в рамках двостороннього співробітництва Україна-ЄС.

“Політично мотивоване судочинство – системна проблемі вона потребує системного рішення у вигляді судових реформ”, - наголосив М.Поповскі.

При цьому він зазначив, що схвалений нещодавно новий Кримінально-процесуальний кодекс в Україні є гарним прикладом таких реформ, оскільки готувався у тісній співпраці з фахівцями Ради Європи.

Представник Європейської служби зовнішніх дій також зазначив, що ЄС чекає на внесення Україною змін до законів про Генеральну прокуратуру, про адвокатуру, а також на перегляд Кримінального кодексу, і, зокрема, статей 364 та 365 з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи.