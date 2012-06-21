Ірландія, Словенія та Польща не виконують Третій енергопакет ЄС

Брюссель. 21 червня. УНІАН. Ірландія, Словенія та Польща поки не імплементували у повній мірі положення третього енергопакету ЄС в національному законодавстві.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

За даними прес-служби, Ірландія та Словенія поки не поінформували Комісію про запровадження в національне законодавство положень Директив щодо регулювання ринків газу та електроенергетики, а Польща – щодо регулювання ринку газу.

“Внаслідок цього, Комісія направила сьогодні листи обґрунтованої думки цим трьом країнам-членам із закликом дотримуватися своїх законодавчих зобов’язань. Країни-члени тепер мають два місяці на відповідь”, - зазначається у повідомленні прес-служби.

У випадку, якщо протягом цього часу не буде надано інформації щодо реалізації положень третього енергопакету ЄС, Комісія може звернутися до Європейського суду.

Як повідомляв УНІАН, країни-члени мали реалізувати положення Директив про регулювання ринків газу та електроенергетики з третього енергопакету ЄС до 3 березня 2011 року.