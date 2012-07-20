Євросуд розгляне справу Тимошенко проти України 28 серпня

Брюссель. 20 липня. УНІАН. Європейський суд з прав людини 28 серпня проведе публічні слухання у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко проти України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі суду.

У повідомленні зазначається, що рішення у справі буде винесено пізніше в закритому режимі.

Ю.Тимошенко звернулася до Європейського суду 10 серпня 2011 року. У своєму зверненні вона оскаржувала те, що її затримання було політично вмотивованим, а також відсутність судового перегляду її утримання в Київському СІЗО №13, неадекватність умов утримання без належної медичної допомоги.

У своїй скарзі Ю.Тимошенко заявила про порушення державою Україна статей 3 (заборона деградуючого поводження чи покарання), 5 (право на свободу та безпеку), 8 (право на приватне життя) та 18 (обмеження в правах) Європейської конвенції прав людини. 14 грудня 2011 року Євроуд з прав людини вирішив надати пріоритетного статусу цій справі.