СБУ очікує рішення суду Італії про екстрадицію Мельниченка

Київ. 6 серпня. УНІАН. Служба безпеки України чекає рішення італійського суду про можливу екстрадицію колишнього майора Управління держохорони Миколи Мельниченка.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, ”ми не можемо вплинути на італійське правосуддя. Чекаємо рішення суду”.

При цьому в повідомленні зазначається, що у вересні 2011 року М.Мельниченка було оголошено в розшук. Він звинувачується в розголошуванні державної таємниці, підробці документів і перевищенні службових повноважень. Шевченківський райсуд Києва виніс постанову про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту, оскільки М.Мельниченко порушив підписку про невиїзд і ухилявся від слідства.

Як зазначили у прес-центрі СБУ, у зв`язку з тим, що місцезнаходження М.Мельниченка тривалий час не було встановлене, досудове слідство було призупинене.

Як повідомляв УНІАН, М.Мельниченка було затримано 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу, відразу після прибуття авіарейсу з Вашингтона. М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції до України. Після затримання його було доставлено до еміграційної в`язниці.

Сьогодні, 6 серпня, суд Неаполя не зміг ухвалити остаточне рішення щодо екстрадиції М.Мельниченка, оскільки той під час судового засідання висловив категоричну відмову від примусового повернення до України, пояснюючи це загрозою його життю.

Наприкінці грудня 2011 року Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальної справи стосовно М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.