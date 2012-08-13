Польща видала українцям 130 тис. дозволів на безвізовий в`їзд

Варшава. 13 серпня. УНІАН. Польща за три роки дії угоди про малий прикордонний рух (МПР) видала українцям 131,5 тисяч дозволів, з якими вони можуть перетинати спільний кордон без віз.

За даними Міністерства закордонних справ Польщі, які має УНІАН, майже 100 тисяч таких дозволів українці отримали у консульстві Польщі у Львові та понад 30 тисяч - у консульстві в Луцьку.

З перші шість місяців поточного року польські консули видали українцям 33,5 тисяч дозволів МПР, що дозволяють перебувати на території Польщі не далі, ніж тридцять кілометрів від кордону з Україною.

Торік два польські консульства у західній Україні видали 40,2 тисяч таких дозволів, 38,9 тисяч - у 2010 році та 18,9 тисяч - у другому півріччі 2009 року.

За даними МЗС, серед трьох держав-сусідів Польщі угода про малий прикордонний рух, крім з України, з 27 липня цього року діє також з Росією (для мешканців Калінінградської області).

У міністерстві зауважили, що польська влада ще на початку 2010 року домовилися про МПР з Білоруссю, але ця угода досі не набула чинності.

Як повідомляв УНІАН, за даними польських прикордонників, минулого року кордон з Україною в рамках МПР перетнуло понад 5 млн осіб, що на 40% більше, ніж 2010 року, (близько 35% усього пасажиропотоку в наземних пунктах пропуску на спільному кордоні).

Довідка УНІАН. Польща та Україна з 1 липня 2009 року запровадили систему малого прикордонного руху, в рамках якого українці, які живуть не далі тридцяти кілометрів від кордону, можуть приїжджати до Польщі без віз.

Дозвіл МПР, що коштує 20 євро й видається на 2-5 років та дозволяє перетинати польсько-український кордон необмежену кількість разів, мають право отримати близько 1,5 мільйона українців, котрі проживають у тридцятикілометровій зоні малого прикордонного руху.

Польська віза, яка коштує в залежності від типу від 20 до 35 євро, дозволяє перебувати на території Польщі та інших 26 держав шенгенської зони, до якої поляки приєдналися наприкінці 2007 року.