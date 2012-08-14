Кваснєвський прибув до суду над Іващенком

Київ. 14 серпня. УНІАН. Колишній Президент Польщі Олександр Квасневський прибув до Апеляційного суду Києва на розгляд скарги на вирок колишньому т.в.о. міністра оборони України Валерію Іващенку.

Як передає кореспондент УНІАН, до судового засідання О.Квасневський жодних коментарів журналістам не надавав.

Призначене на 10.00 судове засідання ще не розпочалося.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

В.Іващенка було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.

Довідка УНІАН. Колишній Президент Польщі О.Квасневський здійснює від імені Європейського парламенту моніторинг судових засідань у справах ув’язнених колишніх урядовців України.