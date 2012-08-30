ЄНП: Правосуддя в Україні перетворилося на маніпуляційний інструмент влади

Київ. 30 серпня. УНІАН. Президент Європейської народної партії Вільфред Мартенс заявляє, що рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ щодо екс-прем’єра Юлії Тимошенко свідчить про перетворення українського правосуддя у маніпуляційний інструмент режиму для зміцнення своєї влади.

”Це рішення нікого не дивує. На жаль, це рішення ще раз показує, що правосуддя в Україні є лише інструментом маніпуляції українського режиму з метою зміцнення своєї влади”, - заявив В.Мартенс, повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

Президент ЄНП нагадав, що Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та впливові міжнародні організації вже заявляли про політичну вмотивованість переслідування Ю.Тимошенко та відсутність поваги до міжнародно-правових стандартів під час розгляду справи у суді першої інстанції.

”Тепер, після того, як обезголовлено політичну опозицію, для нинішнього режиму надто легко робити вигляд вільних та справедливих виборів у жовтні. Президенте Януковичу, не треба очікувати від демократів і друзів України, що вони такі наївні”, - додав він.

В.Мартенс вважає, що тепер, коли всі правові інструменти захисту в Україні вичерпані, Європейський суд з прав людини повинен якнайшвидше розглянути справу Ю.Тимошенко. ”Я сподіваюся, що суд у Страсбурзі, який є останнім захисником європейських цінностей, зможе розглянути справу якомога швидше. Європейське майбутнє України залежить від неї”, – впевнений президент ЄНП.