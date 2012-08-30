ЄС очікує на зміну політики України

Київ. 30 серпня. УНІАН. Європейський Союз очікує на зміну політики в Україні, аби знову отримати можливість підтримувати контакти на найвищому рівні.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра.

Він зауважив, що Євросоюз не може говорити про таку міжнародну ізоляцію України, яка була впроваджена відносно деяких країн і деяких лідерів. “Ми зараз не на тому етапі. Європейський Союз хоче поглибити відносини з Україною, думаючи при цьому про громадян України”, – сказав посол.

Але також, за його словами, правдою є й те, що рівень контактів сьогодні зовсім інший, ніж рік тому. “Ми сподіваємося, що це перехідний період і що ситуація в Україні зміниться, і що у ЄС знову будуть дуже позитивні очікування щодо України - із залученням посадовців на найвищому рівні в Україні”, – додав Ж.Тейшейра.

Він сказав, що Євросоюз очікує на зміну політики в Україні. “Ми не займаємося зміною лідерів. І ми очікуємо, що ця політика зміниться таким чином, щоб відповідати заявам, які роблять самі лідери. Вони заявляють, що вони рухаються в напрямку європейської інтеграції, що майбутнє України в ЄС. Відповідно, ми очікуємо, що їхня політика буде відповідати цим заявам”, – сказав Ж.Тейшейра.