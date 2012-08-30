Україна на Паралімпіаді здобула перше золото

Київ. 30 серпня. УНІАН. У перший день Паралімпійських ігор у Лондоні Україна поповнила медальну скарбничку двома нагородами дзюдоїстів.

Як повідомляє сайт «Чемпіон», ”золото” серед чоловіків у ваговій категорії до 66 кг здобув Давид Хорава, котрий у фінальній сутичці переміг китайця Жао Ксю 1:0.

Бронзові нагороди вибороли наші спортсменки Юлія Галінська (вагова категорія до 48 кг) та Наталія Ніколайчук (вагова категорія до 52 кг).