Україна на Паралімпіаді здобула перше золото
21:31, 30 серпня 2012Новини ЄС
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І два срібла...
Київ. 30 серпня. УНІАН. У перший день Паралімпійських ігор у Лондоні Україна поповнила медальну скарбничку двома нагородами дзюдоїстів.
Як повідомляє сайт «Чемпіон», ”золото” серед чоловіків у ваговій категорії до 66 кг здобув Давид Хорава, котрий у фінальній сутичці переміг китайця Жао Ксю 1:0.
Бронзові нагороди вибороли наші спортсменки Юлія Галінська (вагова категорія до 48 кг) та Наталія Ніколайчук (вагова категорія до 52 кг).
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