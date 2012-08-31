На півдні Іспанії через лісові пожежі евакуюють туристів

Київ. 31 серпня. УНІАН. На півдні Іспанії через лісові пожежі евакуюють місцевих жителів і туристів.

Сильні лісові пожежі в іспанській провінції Малага на півдні країни призвели до евакуації більш як п`яти тисяч людей. Відомо щонайменше про двох постраждалих, повідомляє NEWru.com з посиланням на місцеву газету La Oponion de Malaga.

Евакуйовано не лише місцевих жителів, а й туристів. Це близько 200 постояльців готелю Hotel La Cala Resort, більш як 40 Hotel Hipodromo Costa del Sol і 65 людей з готелю La Cala.

Лісова пожежа почалася увечері в четвер в околицях міста Коїн. За ніч вогонь дістався до території муніципалітетів Марбелья, Міхас і Альхаурін-ель-Гранде. Зона, охоплена вогнем, розтягнулася на 30 кілометрів.

Пожежі присвоєно другий ступінь небезпеки. Через стихію довелося перекрити ділянку «середземноморського шосе» AP-7, яке тягнеться уздовж усього іспанського узбережжя Середземного моря аж до кордону з Францією. На ліквідації пожежі задіяно 500 пожежників і військових. Додаткові підрозділи перекидаються з інших південних провінцій. За даними іспанського агентства EFE, в гасінні пожеж візьмуть участь дев`ять вертольотів і вісім літаків.