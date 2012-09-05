Прем’єр Бельгії балотується на виборах до місцевої ради

Брюссель. 5 вересня. УНІАН. Прем’єр-міністр Бельгії Еліо Ді Рупо балотується на виборах до місцевої ради бельгійського міста Монс.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія бельгійської газети Le Soir.

“Справа не банальна, деякі кажуть – безпрецедентна”, - зазначає видання.

За даними газети, саме в Монсі Е.Ді Рупо розпочав свою політичну кар’єру в 1982 році.

Лідер партії соціалістів, бельгійський прем’єр розраховує на перемогу на виборах в регіоні, де соціалісти традиційно мали значну підтримку.

Так, в 2000 році соціалісти отримали 61,35% голосів виборців на місцевих виборах, а в 2006 – 51,55%.

За даними Le Soir, у випадку перемоги, місце бургомістра посяде протеже бельгійського прем’єра Ніколя Мартен.

Інші партії, які беруть участь у місцевих виборах в Бельгії, вирішили виставити проти Е.Ді Рупо молодих лідерів на посаду бургомістра, з середнім віком в 35 років. При цьому вік наймолодшого кандидата – представника ліберальної партії “Реформаторський рух” – Жоржа-Луї Буше становить лише 26 років.

Місцеві вибори у Бельгії мають відбутися 14 жовтня цього року.