Єврокомісія поки не готова говорити про можливі результати розслідування проти ”Газпрому”

Брюссель. 5 вересня. УНІАН. В Єврокомісії зазначають, що поки зарано говорити про результати розслідування щодо “Газпрому”.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Антуан Коломбані.

“Розслідування тільки розпочато, і поки зарано говорити про його результати”, - сказав він.

При цьому, А.Коломбані зазначив, що до останнього часу “Газпром” завжди співпрацював з Єврокомісією.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Єврокомісія повідомила про початок розслідування проти російського “Газпрому” за підозрою в порушенні антимонопольного законодавства ЄС. Єврокомісія, зокрема, розслідує можливість розподілу ринків “Газпромом” перешкоджання ним диверсифікації постачань газу, а також встановлення несправедливих цін для клієнтів.