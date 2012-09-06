Моніторинговий комітет ПАРЄ: російське суспільство потребує реформ

Брюссель. 6 вересня. УНІАН. Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вважає, що російське суспільство потребує реформ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, про це йдеться у проекті доповіді щодо виконання Росією своїх зобов’язань перед Радою Європи, схваленою на засіданні Комітету 5 вересня в Парижі.

Документ, підготовлений співдоповідачами Гіоргі Фронда та Андреасом Гроссом, відзначає низку позитивних кроків, зроблених в Росії останнім часом, і, зокрема, внесення змін до закону про політичні партії, виборчого закону та відновлення прямих виборів губернаторів.

Разом з тим, як повідомили у прес-службі Ради Європи, в проекті доповіді висловлюється і серйозна стурбованість деякими діями російської влади. Серед них – відмова у реєстрації деяких політичних партій, систематичне ненадання дозволів на мирні демонстрації та застосування диспропорційної сили для їхнього розгону, створення обмежувальних умов для засобів масової інформації, а також переслідування опозиції.

У зв’язку з цим, Комітет закликав Президента Росії Володимира Путіна демократизувати країну замість того, щоб посилювати авторитаризм.

У проекті доповіді також відзначається залежність системи правосуддя Росії від політичного тиску, зокрема, у справах бізнесмена Михайла Ходорковського та панк-групи Pussi Riot.

У проекті доповіді також міститься пропозиція продовжити моніторинг Російської Федерації поки не буде отримано “очевидних доказів суттєвого прогресу” в питаннях, які викликають стурбованість співдоповідачів.

Проект резолюції буде винесено на обговорення на наступній сесії ПАРЄ, яка відбудеться з 1 по 5 жовтня в Страсбурзі.