Європарламент проти платного донорства тканин і клітин

Страсбург. 11 вересня. УНІАН. Європейський парламент виступає проти платного донорства тканин і клітин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції депутата Марини Яннакудакіс (група Європейських консерваторів і реформістів, Велика Британія), ухваленій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

«За» документ проголосував 551 депутат, проти – 15, утримався 81.

Депутати, зокрема, закликали країни-члени Європейського Союзу заборонити фінансову винагороду за донорство і чітко виписати умови можливого надання фінансової компенсації. На думку депутатів, така компенсація може стосуватися відшкодування витрат на транспортні витрати чи покриття недоотриманих донорами зарплат.

Депутати також висловили занепокоєння розвитком «чорного ринку» сперми і яйцеклітин, закликавши країни-члени ЄС до координації боротьби з ним.