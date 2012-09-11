Європарламент обмежив вміст сіри у корабельному паливі

Брюссель. 11 вересня. УНІАН. Європейський парламент на засіданні у вівторок, 11 вересня, в Страсбурзі обмежив вміст сірки в корабельному паливі.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну доповідь Сату Хассі (група «зелених», Фінляндія) проголосували 606 депутатів, проти – 55, утрималися – 3.

Рішення, прийняте в першому читанні, передбачає, що до 2020 року гранично допустима частка сірки в корабельному паливі має скоротитися з нинішніх 3,5% до 0,5%, що повністю відповідає обмеженням, встановленим Всесвітньою морською організацією.

При цьому Європарламент не підтримав пропозицію ряду країн-членів про можливе відстрочення на 5 років для набуття новими правилами чинності в певних випадках.

Депутати також прийняли рішення про скорочення частки сірки в корабельному паливі для суден, що перебувають в Балтійському і Північному морях і Ла-Манші, з нинішніх 1% до 0,1% до 2015 року. При цьому Європарламент запропонував Єврокомісії розглянути можливість введення цих жорсткіших правил у всіх територіальних водах ЄС.

У доповіді наголошується, що вже схвалені правила зможуть поліпшити якість повітря в прибережній лінії і скоротити кількість передчасних смертей до 2020 року на 50 тис. щороку.