Комісар Фюле: Чому мене не розуміють в Україні?

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Комісар Європейського Союзу з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле дивується, чому його мрія про європейський шлях України не була зрозуміла в Києві.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-офісі комісара, про це він заявив ввечері 13 вересня на Форумі «Ялтинська європейська стратегія» в Ялті.

«Я мав мрію. Я мріяв побачити Україну, яка б глибоко вкоренилася серед демократій Європейського Союзу. Я мріяв про завершення розподілу Європи та її об’єднання, трансформацію і процвітання», - сказав Ш.Фюле.

«В 2010 тут в Ялті я хотів бути впевненим, що цей меседж Європейського Союзу був добре почутий і зрозумілий: «ніякого компромісу щодо цінностей». Разом з тим здається, що зміст був втрачений у перекладі. Як це було перекладено українською та російською, що після більш як двох років ми все ще не розуміємо одне одного з цього питання?», - запитав Ш.Фюле присутніх.