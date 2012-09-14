Комісар Фюле: Україні та ЄС не потрібна пауза

Брюссель. 14 вересня. УНІАН. Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле вважає, що Україні та ЄС не потрібна пауза у відносинах.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі в прес-офісі комісара, про це єврокомісар заявив увечері 13 вересня на Форумі «Ялтинська європейська стратегія».

«Без сумніву багато хто з вас чули пропозиції про те, що має бути пауза в наших відносинах, але чи дійсно людям України потрібна пауза у нових можливостях? Я запитую сам себе, хто бере паузу? Україна в питанні цінностей? Чи Європейський Союз в питанні зроблених обіцянок?», - сказав він.

Комісар зазначив, що на його переконання тільки посилюючи демократію Україна може досягти точки неповернення на її шляху до Європейського Союзу.

«Часом я маю враження, що є інші, які бачать точку неповернення у тому, що вони консолідували владу між собою», - сказав Ш.Фюле.

«Чому я кажу вам про все це? Для того, щоб підкреслити, що я хочу, щоб Україна зробила солідні кроки і стала ближчою до Європейського Союзу, однак я хочу, щоб це було на базі цінностей, я хочу і того, і іншого. Чого ви хочете?», - завершив свою промову комісар.