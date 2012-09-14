Янукович назвав ЄС центром фінансової кризи

Ялта. 14 вересня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович вважає, що новим центром світової кризи став Євросоюз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович сказав, виступаючи на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі (YES).

«Новим центром кризи став Євросоюз, єврозона проходить найкритичнішу смугу у своєму розвитку. Водночас складна ситуація у США, уповільнюються темпи економічного зростання у Китаї», - зауважив він.

За його словами, вже четвертий рік поспіль у світовій економіці зберігається напруження і високі ризики. За періодами стабілізації приходять нові виклики, нові хвилі кризових явищ. При цьому негативний потенціал невирішених проблем і невивчених уроків продовжує накопичуватись.

В.Янукович вважає, що криза світових економічних центрів вже призвела до нестабільності на провідних ринках.

Він зауважив, що сьогодні спостерігається глобальна тенденція до скорочення активності у промисловості. У бізнес-середовищі знову поширюються сумніви у перспективах світової економіки.

«На цьому фоні знижуються інвестиції у створення нових виробничих потужностей. Відкладається реалізація нових проектів, в тому числі у видобувній промисловості і сільському господарстві. І це несе особливу небезпеку з точки зору ресурсного забезпечення розвитку світової економіки в майбутньому», - зауважив він.

Президент додав, що накопичуються ризики у секторі фінансів. Все частіше доводиться чути про необхідність допомоги міжнародних донорів для стабілізації національних фінансово-банківських систем.

«В результаті виникають різкі коливання на валютних ринках і ступор на глобальних ринках капіталу. Це істотно ускладнює доступ до кредитних ресурсів країнам, що розвиваються. І Україна також болісно переживає цю проблему», - зауважив він.